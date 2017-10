Indígenas fazem pajelança para Alexandre de Moraes em seu gabinete

Sem muito traquejo, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ensaiou alguns passos ao receber em seu gabinete uma comitiva de indígenas da terra Raposa/Serra do Sol, em Roraima. Alexandre de Moraes foi um dos oito ministros do STF que negaram indenização reivindicada pelo governo de Mato Grosso pela criação de terras indígenas em seu território (Foto: Divulgação)

"Recebi as comunidades indígenas da Raposa do Sol (sic) para garantir a efetividade de seus direitos. Agradeço a oração que proferiram em minha proteção", escreveu Moraes em sua página no Facebook, onde postou o vídeo, na noite desta quarta-feira (4).

O vídeo não foi bem recebido por boa parte de seus seguidores. No comentário mais destacado, um deles chamou o vídeo de "palhaçada": "A terra tá lá largada, com um monte de preguiçosos esperando ajuda financeira da Funai e ONGs internacionais".

Moraes foi o primeiro ministro da Justiça do presidente Michel Temer, que vem sendo duramente criticado por favorecer os ruralistas nos embates contra o movimento indígena.

Como ministro do STF, ele foi um dos oito ministros que negaram indenização reivindicada pelo governo de Mato Grosso pela criação de terras indígenas em seu território. A decisão respaldada por Moraes foi considerada uma vitória pelos índios.

Folhapress