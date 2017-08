Heráclito Fortes estaria negociando com Rodrigo Maia o retorno ao DEM

Um bom político ao seu partido de origem torna. O trocadilho poderá se aplicar ao deputado federal Heráclito Fortes (PSB), que estaria tratando com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o retorno ao DEM, antigo PFL.





De acordo com da agência de notícias Folhapress, Maia articula a migração de deputados dissidentes do PSB. Nesta sexta (14), ele recebeu um grupo de pessebistas em sua residência oficial. Pelo menos dez deputados estariam dispostos a trocar de sigla. A meta é chegar a 50 deputados e tomar o lugar do PSDB como a terceira maior bancada da Câmara.



A saída de Heráclito do PSB já havia sido ventilada no início do ano, mas a motivação seria o risco de o deputado ficar de fora do Congresso após a aprovação da lista fechada.

Em junho, o deputado piauiense e mais quatro políticos, se reuniram na residência oficial de Rodrigo Maia. A especulação era de que o grupo estivesse se articulando para uma possível queda do presidente Michel Temer (PMDB).

Na ocasião, Heráclito alegou que o encontro havia sido marcado há mais de um mês e que não havia nada de conspiração. “As pessoas estão vendo coisa onde não existe. Maia tem sido muito correto”, disse o deputado.

Nayara Felizardo, com informações da Folhapress