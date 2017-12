Haddad vai coordenar programa de Lula em eventual candidatura

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad assumirá a coordenação do programa de governo para a eventual campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto. A escolha foi aprovada nesta segunda-feira (18) pela executiva nacional do PT.

O PT toma a decisão ainda sob o impacto do agendamento para o dia 24 de janeiro do julgamento do recurso feito por Lula ao TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª região) no caso do tríplex.

Condenado pelo juiz Sergio Moro, o ex-presidente recorreu. No PT, a previsão era de que o TRF-4 só se manifestasse depois do Carnaval. Mas a data da sessão foi marcada em tempo recorde.

O anúncio de Haddad é uma tentativa de reforçar a ideia de que a candidatura de Lula será mantida qualquer que seja o resultado do julgamento. Além de Haddad, o economista Márcio Pochmann e o ex-deputado Renato Simões foram escalados para a elaboração do programa de governo.

Folhapress