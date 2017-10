Grupo atira tomates em protesto contra Gilmar Mendes em São Paulo

Um grupo de cerca de dez pessoas protestou contra o ministro do STF Gilmar Mendes na manhã desta segunda-feira (9) em São Paulo. O ministro Gilmar Mendes (Foto: Carlos Humberto / STF)

O grupo jogou tomates na portaria do IDP (Instituto de Direito de São Paulo), onde o ministro fará palestra nesta segunda. Vários carros também foram atingidos por tomates.

Os manifestantes reclamavam que Gilmar Mendes concedeu liberdade a condenados pela Lava Jato.

"Ei Gilmar, me diz por que você sempre solta seus amigos e os amigos do poder", entoavam os manifestantes.

Os manifestantes também apresentaram uma lista de reivindicações: fim do fundo partidário, fim do financiamento público de campanha, fim da reeleição. Defendiam a impressão do voto na urna eletrônica e a adoção do voto distrital.

FolhapressMarco Rodrigo Almeida