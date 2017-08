Governo veta participação de servidores da Sefaz e gestores na Nota Piauiense

O governador Wellington Dias (PT) assinou um decreto proibindo que servidores e gestores do estado participem do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Piauí, mais conhecido como "Nota Piauiense", que realiza sorteios mensais de prêmios entre consumidores.

O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

O objetivo do programa é fazer com que um maior número de pessoas passem a exigir os cupons fiscais dos estabelecimentos em que adquirem produtos ou serviços, e, desta forma, intensificar o combate à sonegação de impostos.

Publicado na edição da última sexta-feira (4) do Diário Oficial do Estado, o decreto altera o texto de outro decreto, que criou o programa Nota Piauiense.

O novo texto estabelece que passa a ser vedada a participação no sorteio de servidores da Secretaria de Fazenda; de ocupantes dos cargos de diretor, superintendente e secretário da Sefaz, bem como dos seus filhos e cônjuges; além dos demais secretários do Governo do Estado, ou de ocupantes de outros cargos de primeiro escalão do Executivo piauiense.

A restrição atinge, ainda, funcionários de sociedades empresariais contratadas pela Secretaria de Fazenda.

Segundo o Governo do Estado, a mudança nas regras do programa visa "dar maior transparência e promover um maior equilíbrio entre os concorrentes."

Cerca de 185 mil consumidores estão cadastrados no programa

No último dia 31 de julho a Sefaz-PI realizou o 23º sorteio da Nota Piauiense, com 832 pessoas contempladas. Todos os meses acontece o sorteio de um prêmio de R$ 50 mil e de um prêmio de R$ 20 mil. Além disso, ainda há sorteios de prêmios de R$ 1.000, R$ 500, R$ 250 e R$ 100.

Atualmente, 185 mil consumidores estão cadastrados no site da Nota Piauiense. No ano passado, o programa premiou quase 10 mil pessoas, de acordo com o Governo do Estado.



Os ganhadores têm 90 dias para pedir o resgate no site da Nota Piauiense. Quem quiser participar do programa deve realizar o cadastro do CPF no mesmo endereço eletrônico (www.sefaz.pi.gov.br/notapiauiense), preenchendo dados básicos como endereço e telefone.







Cícero Portela