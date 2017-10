Governo tenta resgatar R$10 milhões pagos irregularmente

O Governo do Estado está tentando reaver R$ 10 milhões que foram pagos para servidores que já faleceram. Os valores foram revelados pelo secretá- rio estadual de Administração, Franzé Silva, que explicou que o Estado já conseguiu receber R$ 4,5 milhões do montante previsto – R$ 14,1 milhões.

Segundo o secretário, os valores foram descobertos após o recadastramento dos servidores que foi realizado. “No primeiro recadastramento, constatamos que em anos anteriores foram pagos R$ 14,1 milhões para servidores sem que tivesse sido feito o cruzamento no SISOB – Sistema de Óbitos. Dessa forma, os salários continuaram sendo depositados nas contas dos servidores, mesmo dos que já faleceram”, explicou.

Franzé explica que governo vai tomar as medidas para ter valores sacados irregularmente (Foto: Moura Alves/ O Dia)

Ao tomar conhecimento da situação, o Governo do Estado entrou em contato com o Banco do Brasil para tentar reaver esses valores. “Conseguimos reaver R$ 4,5 milhões, que já estão nas contas do Estado. O Banco do Brasil nos informou que alguns valores estão sendo sacados indevidamente por pessoas que têm acesso as contas. Então, pedimos a relação nominal dessas contas para que a gente possa entrar com as medidas judiciais legais para recuperar os valores”, completou Franzé.

Para evitar que situações como essas se repitam, o Governo do Estado tem adotado a atualização cadastral de todos os servidores. Na primeira etapa, ainda em 2015, foi constatado que sete mil servidores estavam recebendo recursos indevidos. Foram servidores que, ou já faleceram, ou não estavam trabalhando ou mesmo tinham acúmulo ilegal de cargos.

Essa última etapa tem previsão de encerrar no dia 06 de novembro. Até lá todos os servidores ativos, efetivos ou comissionados, inativos, pensionistas, contratados temporariamente, prestadores de serviço e militares no âmbito do Poder Executivo Estadual devem atualizar os dados pessoais e funcionais. A atualização é feita de forma on-line, por meio do site www.atualizacao2017.pi.gov.br, ou ainda por meio do aplicativo “Piauí na Palma da Mão”.

O processo deve ser feito com a atualização de todos os dados que sofreram alterações desde o recadastramento realizado em 2015, ou confirmar as informações inalteradas. Diferente do último recadastramento, não será necessário o comparecimento pessoal do servidor (a) para tanto. No entanto, além de atualizar os dados cadastrais via internet, os servidores inativos, pensionistas e militar da reserva têm que encaminhar a Prova de Vida firmada juntamente com cópia autenticada de documento oficial de identidade para a SeadPrev pelos Correios para o endereço é Av. Pedro Freitas, S/N, Bloco I, Centro Administrativo, Bairro São Pedro - CEP 64.018-900 - Teresina-PI.

Segundo Franzé Silva, até o último levantamento, mais de 21 mil servidores ainda não tinham atualizado os dados. “Esse é um processo obrigatório. Se não atualizar os dados, o servidor terá o contracheque retido até comparecer à Sead. Esse é um controle necessário e importante para darmos continuidade à política de gestão de pessoal e controle da folha de pagamento”, finalizou.

Mayara Martins