Governo sai 'manco' de votação, diz deputado Ivan Valente, do PSOL

Para o deputado do PSOL Ivan Valente (SP), apesar de o governo de Michel Temer ter conseguido barrar o avanço da denúncia nesta quarta-feira (2), sai "manco" da votação no plenário da Câmara. Ivan Valente, deputado do PSOL (Foto: Divulgação)

"Eles nem comemoraram, é uma votação que não dá segurança, o governo sai manco", afirmou.

Valente criticou ainda o que chamou de "voto envergonhado" dos apoiadores de Temer. "Eles praticamente não usaram o tempo que tinham para falar", disse.

Ele rechaçou críticas de que a oposição tenha atuado de maneira confusa ao tentar impedir o quorum mínimo da votação e afirmou que a margem de votos pela abertura da denúncia foi positiva, apesar de insuficiente.

"Na prática, a oposição tem cem votos, e tivemos mais de 200. Ou seja, são mais votos de fora da oposição que dentro", avaliou.

FolhapressAngela Boldrini