Governo pode anunciar novo leilão de aeroportos nos próximos dias

O ministro dos Transportes, Maurício Quintella, afirmou nesta quinta-feira (27) que o governo pode anunicar o leilão de novos aeroportos nos próximos dias.

Quintella fez a declaração após participar de uma cerimônia em que foi anunciada, para esta sexta, a assinatura do contrato de concessão dos aeroportos de Florianópolis, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre, leiloados em março.

"Estamos muito perto de definir qual será o próximo passo do programa de concessões. O governo está estudando, é uma decisão extremamente delicada", afirmou o ministro.

Quintela disse que a decisão deve sair nos próximos dias e que "o governo está correndo para ainda em 2018 realizar concessões de novos aeroportos."

Blocos

De acordo com o ministro, o governo avalia qual modelo seguir no próximo leilão. A princípio, disse, os novos leilões seriam em blocos: um reunindo aeroportos no Nordeste e, outro, aeroportos do Centro-oeste.

Ele não deu detalhes de quais aeroportos estarão em cada bloco. No entanto, afirmou que Santos Dumont (RJ) e Congonhas (SP) estão sendo avaliados.

Em discurso durante a cerimônia, Quintella apontou que esses novos leilões vão preservar a modelagem adotada em março e garantir a "sustentabilidade da infraero."

Os aeroportos leiloados pelo governo federal eram todos operados pela estatal infraero. A empresa perdeu, nesse processo, os terminais mais rentáveis, e agora enfrenta dificuldade de caixa.

G1