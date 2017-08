Governo gastou mais de R$ 1,6 bi com serviços relacionados a carros oficiais

Tira ali, coloca lá, mas a conta não fecha. Nos últimos dias, os brasileiros não pararam de ouvir que o governo não tem dinheiro pra manter esse gigante chamado ‘máquina pública’ mesmo com a elevada carga de impostos. Mas nem todos os gastos parecem necessários.



Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil



Um levantamento do site Contas Abertas divulgado pela CBN mostra que também o governo paga pelo excesso de bagagem em viagens feitas por autoridades e funcionários. Valor: quase R$ 700 mil no ano passado. Só de material de cama, mesa e banho, o governo desembolsou R$ 33 milhões. Homenagens e festividades custaram R$ 55 milhões. Com material e serviço de copa e cozinha foi ainda mais: R$ 349 milhões. Não é nada barato.

Seja no Executivo, no Judiciário ou no Legislativo, tem gasto para todo lado. Mexer em tudo isso parece só a ponta de um iceberg. Não seria suficiente para cobrir o rombo de R$ 139 bilhões nas contas deste ano, mas responderia como uma alternativa para o poder público evitar medidas desesperadas, como elevar mais tributos.

O economista do Contas Abertas, Gil Castelo Branco, aponta que há ainda um efeito moral: mostrar pro brasileiro que o dinheiro dele não está indo para o ralo. ‘Não faz nem cócega no rombo de 139 bilhões. Mas é uma forma de mostrar para o cidadão que a economia tem que se dar em todos os sentidos. Governo diz que quer cortar gordura, mas faz uma sauna. Quando na verdade deveria fazer uma lipo, quem sabe até uma cirurgia bariátrica’.

Em 2016, segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, o custo só com serviços relacionados a carros oficiais foi de mais de R$ 1,6 bilhão. O valor é superior ao destinado a diversos ministérios, como, por exemplo, o do Meio Ambiente, que terá de se virar com cerca de R$ 440 milhões neste ano. Na conta, estão incluídas as faturas de manutenção, combustível, melhorias e locações de automóveis.

CBN