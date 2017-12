Governo britânico sugere que Harry não convide Obama para casamento

Fazer a lista de convidados de um casamento real não deve ser uma tarefa fácil. Príncipe Harry, 33, e Meghan Markle, 36, ainda estão em dúvida sobre alguns nomes, como o do ex-presidente dos EUA, Barack Obama.

Harry e Obama já se encontraram algumas vezes e parecem manter uma relação amigável. O príncipe, inclusive, entrevistou o ex-presidente recentemente para um programa de rádio da BBC. A entrevista foi veiculada nesta quarta-feira (27) e a lista de convidados foi um dos assuntos abordados.

"Bom, eu não sei sobre isso ainda. Nós ainda não fizemos os convites nem a lista de convidados, então quem sabe quem vai ou não ser convidado? Eu não gostaria de estragar a surpresa", disse Harry, deixando a questão em aberto.

No entanto, enviar um convite a Obama e sua mulher, Michelle Obama, pode causar problemas diplomáticos. De acordo com o "The Sun" o casamento, marcado para o dia 19 de maio de 2018, pode acontecer antes que o atual presidente dos EUA, Donald Trump, conheça a rainha Elizabeth.

O encontro de Trump com a corte britânica já foi agendado. O convite oficial foi feito pela primeira-ministra, Theresa May, mas ainda não tem data marcada.

Representantes do governo britânico não aconselham que o casal convide a família Obama. Além dos motivos já citados, é conhecido que nem Harry nem Meghan lidam bem com Trump - a nova princesa se manifestou arduamente contra o atual presidente durante a eleição em 2016.

Mas, por se tratar de uma cerimônia real, o governo não pode definir quem Meghan e Harry devem ou não convidar. Segundo o "The Sun", o casal está ciente das implicações diplomáticas que este convite pode ter, mas talvez não abram mão de ter o ilustre casal americano como convidados.

