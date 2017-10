Governo anuncia reforma de R$ 4 milhões no Karnak, mas não dá prazos

O Palácio de Karnak vai passar por reformas estruturantes com o objetivo de melhorar as instalações elétricas e hidráulicas, bem como reforçar a segurança. Além disso, também será feita a restauração do mobiliário da sede do Poder Executivo, que abriga dezenas de obras de arte históricas.

Palácio de Karnak (Foto: Cícero Portela / O DIA)

A informação sobre a reforma foi divulgada pela Coordenadoria de Comunicação do Estado. No entanto, não foram informadas quaisquer previsões de datas para o início e conclusão da obra.

Segundo a coordenadora de Registro e Conservação da Secretaria de Cultura, Patrícia Mendes dos Santos, a reforma do prédio não se destina apenas a garantir um ambiente mais confortável para os gestores e servidores públicos que atuam no local, mas também para atender melhor as pessoas que o visitam.



Segundo a CCom, a reforma do Palácio de Karnak vem sendo planejada desde 2015. Um dos lugares que serão modificados é a entrada do palácio. A recepção para o público em geral deve voltar a funcionar na lateral do prédio, com a instalação de uma galeria dos governadores.

Segundo o Governo, a reforma deve custar em torno de R$ 4 milhões aos cofres públicos, e tudo será feito com o cuidado necessário para não interferir na estrutura tombada do prédio.

A última grande reforma realizada no Karnak ocorreu na década de 90. E a nova intervenção prevê a inclusão de um sistema de combate a incêndios. Além disso, o jardim do palácio ganhará novas espécies de plantas.



O Palácio de Karnak é um patrimônio histórico tombado, destacando-se como um dos principais pontos turísticos da capital.

Da Redação