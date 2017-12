Governo acena com R$ 3 bilhões para municípios por apoio à reforma

Na semana decisiva de articulações para tentar aprovar na Câmara a reforma da Previdência ainda neste ano, o governo anunciou que, com as mudanças nas regras previdenciárias, o governo terá folga orçamentária em 2018 para ampliar os investimentos públicos nos municípios em R$ 3 bilhões. Metade deste valor deve ir para a área de saúde.

A ideia é atrair o apoio de prefeitos à reforma da Previdência. Esse foi o tema da reunião do presidente Michel Temer como integrantes da equipe econômica e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral) na manhã desta segunda-feira (4).

"Estamos seguros da retomada do crescimento da economia e, com isso, da arrecadação, o que nos dará folga para ampliar os investimentos públicos no país", disse Moreira Franco, relatando o que foi discutido na reunião desta manhã.

A promessa de investimentos nos municípios desperta interesse ainda maior dos parlamentares porque é justamente em ano eleitoral que eles vão buscar apoio de prefeitos para sua reeleição.

O governo tem feito sucessivos encontros para avaliar as possibilidades de aprovar mudanças no sistema previdenciário e, nesta semana, a estratégia é demonstrar otimismo maior com o placar.

