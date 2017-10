Governador Wellington Dias tem aprovação de 67% dos piauienses

Pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi, no período de 16 a 25 de setembro, com 1.201 eleitores, em 52 municípios do Piauí e margem de erro de 2,8%, apontou que 65% da população aprova a maneira como Wellington Dias está governando o estado. A pesquisa aponta, também que 74% acredita que o governo tem e terá um bom desempenho até o final da gestão.



Quando questionados sobre qual a impressão tem sobre as ações do governador, 65% disseram que o veem como um bom administrador e competente. 64% também acham que ele conhece os problemas do estado e 60% afirmou que ele dialoga bem com as pessoas e comunidades. Outros 54% o encaram como um homem integro e honesto.

A pesquisa revela ainda que para 62% dos eleitores o governo está indo na direção correta; 26% disseram estar na direção errada e 12% não souberam ou não opinaram. A forma como a imagem do governador é projetada também foi avaliada e identificou que 44% julgam ser positiva, 35% regular e apenas 16% negativa. A avaliação de desempenho do governador segue os mesmos números, tendo 44%, 35% regular, 16% negativo e 5% não sabe ou não opina.



Entre os beneficiários do Bolsa Família, a avaliação positiva é de 45%, tendo 32% de regular e 17% negativo. Entre os que não são beneficiados com o Bolsa Família, a avaliação positiva é de 43% e 36% regular, contra 16% negativo.

Quando perguntados sobre a principal liderança política do estado, 24% dizem ser Wellington Dias, 4% o prefeito Firmino Filho. Lula, Ciro Nogueira, Wilson Martins, Marcelo Castro, Mão Santa e Themístocles Sampaio aparecem com 1%.

Em um quesito de avaliação de áreas do governo, a educação aparece em primeiro lugar com 55% de aprovação. O pagamento do funcionalismo público vem logo em seguida, visto como positivo por 54% dos pesquisados. Asfaltamento, calçamento e manutenção de estradas e rodovias também fica entre os melhores pontos avaliados com 50% positividade.

A satisfação em morar no Piauí cresceu e agora chega a 90%, sendo 72% satisfeitos e 18% de muito satisfeitos. Entre os principais problemas do Piauí, 39% apontam a saúde, 16% segurança, 15% educação, 13% emprego e 6% estradas e rodovias.

