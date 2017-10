Governador Wellington Dias nega exoneração de Daniel Oliveira

O secretário estadual de Justiça, Daniel Oliveira, permanecerá à frente da pasta. A garantia foi dada pelo governador Wellington Dias, que ressaltou que não há motivos para o afastamento do gestor. O pedido de exoneração do secretário chegou a ser defendido pelo deputado estadual Robert Rios (PDT) na Assembleia Legislativa, após tomar conhecimento do fato de um menor ter sido encontrado em uma cela na Colônia Agrícola Major César juntamente com um presidiário acusado de estupro.

Segundo o governador, o secretário vem adotando todas as medidas necessárias para a apuração dos fatos. “O secretário Daniel segue no cargo, com certeza, sem nenhuma dúvida. Tudo aquilo que alguém com responsabilidade tem que fazer ele tem feito. É um fato grave, mas todas as medidas foram tomadas imediatamente. É preciso averiguar de quem foi a responsabilidade, se tem um controle sobre a entrada de visitas no presídio, onde é preciso saber quem entra e quem sai, deve-se buscar saber de quem foi essa falha. Se tem crime, vai ter que responder”, ponderou.

O chefe do executivo estadual destacou que vários órgãos estão atuando para, não apenas esclarecer os fatos, mas proteger os envolvidos e responsabilizar os culpados. Para o governador, não há necessidade para o afastamento do secretário, tendo em vista que o mesmo tem adotado uma postura de seriedade e responsabilidade com o fato. Wellington chamou atenção também sobre a atuação dos agentes que tiveram o discernimento de adotar os procedimentos necessários para verificar se houve abusos e informar às autoridades competentes.

O secretário Daniel Oliveira tem sido alvo constante de críticas devido a problemas no sistema prisional do Estado. Ao ODIA, no mesmo dia em que teve o pedido de exoneração solicitado na Assembleia, ele revelou estar tranquilo e que recebia o pedido com sobriedade. “Mas vou continuar trabalhando para cumprir com a missão que me foi dada”, frisou.

Mayara Martins