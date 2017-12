Governador envia mensagem alterando lei de diretrizes orçamentária

A finalização das discussões e a votação do orçamento de 2018 foram adiadas para a próxima semana na Assembleia Legislativa. No último dia 07 o presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (PMDB), leu em plenário uma mensagem do governador alterando as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual.

O texto enviado pelo governo propõe a alteração de metas e prioridades com a extinção da Fundação Humberto Reis da Silveira (FUNDALEGIS). De acordo com o relator da Lei Orçamentária Anual (LOA), o deputado Severo Eulálio (PMDB), a alteração proposta visa apenas unir novamente o orçamento da FUNDALEGIS ao da Assembleia Legislativa.

Severo Eulálio explica que os dois órgãos já funcionavam de forma agrupada em anos anteriores e que tiveram seus orçamentos distintos na LOA de 2017. “Se ficassem separadas poderia ter alguma repercussão, provavelmente poderia ter que se criarem novos cargos, e para evitar isso, o governo resolver fazer essa reaglutinação”, destacou Severo Eulálio.

A alteração na LDO já foi votada na Comissão de Finanças da Assembleia e deve seguir agora para apreciação dos deputados em plenário. O texto vai alterar o relatório da LOA, que, por isso, só deverá ser votada na próxima semana. A Assembleia só poderá entrar em recesso parlamentar após a aprovação da lei orçamentária.

Ithyara Borges - Jornal O Dia