Governador do Rio Grande do Norte é alvo de operação policial

Uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta terça-feira tem como alvo o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD). Os agentes apuram crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça e cumprem 11 ordens judiciais — dois mandados de prisão e nove de busca e apreensão.

A operação foi batizada de "Anteros", e os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A PF não informou os alvos de cada mandado. Agentes estiveram no prédio em que o governador mora, no bairro de Areia Preta, no começo da manhã.

O ministro Raul Araújo Filho, da Corte Especial do tribunal, determinou a abertura de uma investigação preliminar de crimes cometidos pelo governador com ajuda de servidores estaduais.

As manobras ilegais visariam a impedir a investigação de atos do executivo estadual referentes ao desvio de recursos públicos. A verba seria desviada por meio da inclusão de funcionários fantasmas na folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte desde 2006.

O Globo