Governador do PMDB faz duras críticas a Temer por alta de impostos

Em conversa com o jornalista Gerson Camarotti, da Globo News, o governador Paulo Hartung, do Espírito Santo, fez duras críticas ao presidente Michel Temer por ter optado pelo aumento de impostos nos combustíveis como meio para alcançar a meta fiscal prevista para este ano.

O governador Paulo Hartung, do Espírito Santo (Foto: Divulgação)

"O governo está aumentando os impostos agora porque não fez o que deveria ter feito, não fez o dever de casa. Temer está aumentado custos em plena crise. Ele não fez o que era preciso desde o primeiro momento - redução de custeio", afirmou o governador, que pertence ao PMDB, mesmo partido do presidente.

Segundo Hartung, no final do governo Luiz Inácio Lula da Silva se iniciou um ciclo de "farra fiscal" que, na avaliação dele, se manteve no governo Dilma e se prolongou para o governo Temer.

O governador afirmou que é preciso "coragem" para se enfrentar as corporações, que pressionam o governo por aumentos salariais em um momento de crise econômica e de déficit bilionário no orçamento. Desde que assumiu, Temer concedeu reajustes a várias categorias do serviço público.

Para Hartung, era necessário que tivesse sido feito um "debate franco" com a sociedade sobre as prioriedades orçamentárias.

"O Brasil não aguenta ter mais de 65% do orçamento comprometido com pagamento de pessoal e aposentadorias. Se continuar assim, isso só vai crescer", afirmou.

Hartung disse que, no Espírito Santo, não aumentou nenhum imposto porque decidiu colocar foco na redução de custeio.

No estado, já houve protestos de várias categorias que reivindicam reajustes salariais e até mesmo uma "greve branca" de policiais militares no início do ano.

G1 / Blog do CamarottiGerson Camarotti