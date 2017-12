Governador afirma que compromissos de 2014 não vão interferir em 2018

O governador Wellington Dias (PT) afirmou ontem (19) que irá fazer a composição da chapa para 2018 de forma que contemple aqueles partidos que lhe dão base no governo. No entanto, informou que os acordos feitos para a eleição de 2014 não deverão servir como critérios para a formação da chapa de 2018.



Governador tem mantido conversas com lideranças dos partidos que integram a base governista (Foto: Moura Alves/O Dia)



Segundo Wellington Dias, há apenas um compromisso que deverá ser seguido no próximo pleito, que também não deverá ser critério nas eleições de 2022. “Vamos tratar de 2018 na conjuntura de 2018. Já anunciei que de 2014 eu tenho sim um compromisso de compor uma chapa com a presença do senador Ciro Nogueira e isso é um compromisso que estamos atuando. E 2022 vamos tratar depois, depois de 2020. Cada coisa no seu tempo”, pontuou. A presença confirmada do senador Ciro Nogueira (PP) na chapa de W. Dias é para concorrer à reeleição ao Senado. Com a dele garantida, sobra apenas outra vaga, que é de interesse do PT para indicar Regina Sousa, também para reeleição, e do deputado Júlio César (PSD).

O governador, sem querer se aprofundar no assunto, garantiu que está conversando com as lideranças partidárias para tentar manter todas as siglas em sua base. “Vamos fazer de forma democrática, dialogando com todos os partidos. É uma vontade que não é só de um governador, tem que partir de um entendimento. Fizemos isso em outras eleições e vamos chegar num entendimento para 2018”, finalizou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia