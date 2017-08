Gestores poderão ser investigados pela PF e MP por crime de responsabilidade

Os prefeitos confiaram suas informações à APPM para publicação no “Portal”, o que simplesmente não ocorreu, expondo os gestores a serem investigados pela Polícia Federal e denunciados pelo Ministério Público por Crime de Responsabilidade.















Veja a lista de municípios

Alegrete (Pref. Marcio Willian Maia Alencar), Alto Longa (Pref. Henrique Cesar Saraiva De Area Leao Costa), Altos (Pref. Patricia Maria Da Silva Leal Pinheiro), Alvorada do Gurgueia (Pref. Luis Ribeiro Martins), Aroeiras do Itaim (Pref. Wesley Gonçalves De Deus), Assunção do Piauí (Pref. Antonio Luiz Neto), Avelino Lopes (Pref. Diostenes Jose Alves), Barras (Pref. Carlos Alberto Lages Monte), Batalha (Pref. João Messias Freitas Melo), Bela Vista do Piauí (Pref. Eloisio Raimundo Coelho), Belém do Piauí (Pref. Ademar Aluísio De Carvalho), Beneditinos (Pref. Jullyvan Mendes De Mesquita), Bertolínia (Pref. Luciano Fonseca De Sousa), Betânia do Piauí (Pref. Fábio De Carvalho Macedo), Boa Hora (Pref. Francieudo Do Nascimento Carvalho), Bocaina (Pref. Erivelto De Sá Barros), Bom Jesus (Pref. Marcos Antonio Parente Elvas Coelho), Bom Princípio do Piauí (Pref. Francisco Apolinario Costa Moraes), Boqueirão do Piauí (Pref. Valdemir Alves Da Silva), Brasileira (Pref. Paula Miranda Amorim Araujo), Buriti dos Montes (Pref. José Valmi Soares), Cabeceiras do Piauí (Pref. José Joaquim De Sousa Carvalho), Caldeirão Grande do Piauí (Pref. João Vianney De Sousa Alencar), Campo Alegre do Fidalgo (Pref. Israel Odilio Da Mata), Caridade do Piauí (Pref. Antoniel De Sousa Silva), Cocal de Telha (Pref. Ana Célia Da Costa Silva), Colônia do Piauí (Pref. Lucia De Fatima Barroso Moura De Abreu Sa), Curral Novo do Piauí (Pref. Abel Francisco De Oliveira Junior), Eliseu Martins (Pref. Marcos Aurelio Guimaraes De Araujo), Isaias Coelho (Pref. Francisco Eudes Castelo Branco Nunes), Itaueira (Pref. Quirino De Alencar Avelino), Jacobina do Piauí (Pref. Gederlanio Rodrigues De Oliveira), Jatobá do Piauí (Pref. José Carlos Gomes Bandeira), Júlio Borges (Pref. Eduardo Henrique De Castro Rocha), Lagoa do Barro do Piauí (Pref. Gilson Nunes De Sousa), Lagoa do Sitio (Pref. Antônio Benedito De Moura), Luzilândia (Pref. Ronaldo De Sousa Azevedo), Marcolândia (Pref. Francisco Pedro De Araújo), Murici dos Portelas (Pref. Ricardo Do Nascimento Martins Sales), Nazaré do Piauí (Pref. Raimundo Nonato Costa), Nossa Senhora de Nazaré (Pref. Luiz Cardoso De Oliveira Neto), Novo Oriente do Piauí (Pref. Arnilton Nogueira Dos Santos), Palmeira do Piauí (Pref. João Da Cruz Rosal Da Luz), Patos do Piauí (Pref. Agenilson Teixeira Dias), Pedro Laurentino (Pref. Leoncio Leite De Sousa), Prata do Piauí (Pref. Willhelm Barbosa Lima), Redenção do Gurguéia (Pref. Angelo José Sena Santos), Santa Cruz do Piauí (Pref. Francisco Barroso De Carvalho Neto), Santa Cruz dos Milagres (Pref. Wilney Rodrigues De Moura), Santa Filomena (Pref. Carlos Augusto De Araujo Braga), Santa Luz (Pref. Cidelton Da Cunha Pinheiro), São Francisco de Assis do Piauí (Pref. Josimar João De Oliveira), São Joao da Fronteira (Pref. Jose Lincoln De Sousa Meneses), São José do Peixe (Pref. Valdemar Dos Santos Barros), São José do Piauí (Pref. João Bezerra Neto), São Luís do Piauí (Pref. Raimundo Renato Vicente De Araujo Sousa), São Miguel do Fidalgo (Pref. Cristovão Dias De Oliveira), Simões (Pref. Jose Wilson De Carvalho), Simplício Mendes (Pref. Heli De Araujo Moura Fe), Sussuapara (Pref. Edvardo Antônio Da Rocha), Uruçuí (Pref. Francisco Wagner Pires Coelho), Valença do Piauí (Pref. Maria Da Conceição Cunha Dias).

















Da Redação