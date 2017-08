Forças Armadas vão reforçar segurança na eleição suplementar no Amazonas

O presidente Michel Temer assinou nesta segunda-feira (24) um decreto que autoriza o envio de militares das Forças Armadas para reforço na segurança durante a eleição direta que escolherá o novo governador do Amazonas, prevista para ocorrer no dia 6 de agosto.

Militares das Forças Armadas reforçarão segurança no Amazonas durante pleito suplementar (Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil)

De acordo com o decreto de Temer, que deve ser publicado na edição desta terça do "Diário Oficial da União", as localidades e o período de ida e permanência dos militares no estado serão definidos conforme requisição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O pleito suplementar foi determinado em maio pelo TSE. Por 5 votos a 2, os ministros mantiveram a cassação do então governador de Amazonas, José Melo (PROS), e do vice, Henrique Oliveira (SD), por compra de votos nas eleições de 2014.

Além da cassação, os ministros da corte eleitoral determinaram a realização de novas eleições.

A ação que resultou na decisão da Justiça Eleitoral foi proposta pela coligação "Renovação e Experiência", cujo candidato em 2014 foi o senador Eduardo Braga (PMDB). Ele acabou derrotado por Melo na disputa eleitoral.

O governador e o vice foram cassados pelo TRE-AM em 2016, porém permaneceram nos cargos durante a análise dos recursos, conforme decisão do próprio tribunal. Em maio passado, o TSE manteve a decisão.

No julgamento do TSE, a maioria dos ministros entendeu que houve compra de votos por uma assessora de confiança de Melo, Nair Blair. Ela foi flagrada no comitê de campanha com R$ 7.700, além de recibos e planilha que mostravam o repasse de dinheiro a eleitores.

G1Guilherme Mazui