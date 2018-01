Firmino promete entregar novo modelo de transporte público em 2018

O prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), planeja concluir até o final de 2018 grande parte dos investimentos que a cidade já vem recebendo na área da mobilidade urbana. Entre as principais obras estão a conclusão dos terminais de integração, estações de transbordo, corredores e faixas exclusivas para transporte público. Segundo o gestor, essa estrutura vai permitir que ônibus trafeguem sem competir com os demais veículos, chegando mais rápido ao destino.

O gestor ressalta que todo o planejamento para o futuro de Teresina leva em consideração ações para que as pessoas morem numa cidade confortável e acolhedora, mesmo tendo crescido muito nos últimos anos. "É inegável que a cidade que temos hoje é bem diferente da Teresina provinciana. Mas tudo que estamos executando e planejando para o futuro precisa levar isso em consideração”, pontua o prefeito.

Para Firmino, um dos principais exemplos desse planejamento é a transformação pela qual vem passando o sistema de transporte público, que passa a contar com o BRT. “A principal consequência de toda essa modificação é a qualificação do sistema para diminuir o tempo das viagens e torná-las mais confortáveis para o usuário”, destaca o prefeito.

No total, a capital terá seis corredores, construídos com o objetivo de reduzir o tempo que cada ônibus utiliza para realizar o trajeto completo. Adélia de Melo, engenheira civil da Strans, acrescenta que ficarão prontas todas as demais obras de melhoria do sistema de transporte público da capital, dentre elas: a construção dos oito terminais de integração e mais de 100 novos abrigos.





João Magalhães - Jornal O Dia