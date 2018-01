Firmino cumpriu apenas 12,7% das promessas feitas em 2016, indica levantamento

Um levantamento feito pelo site de notícias G1, do grupo Globo, mostra o percentual de promessas não cumpridas de cada um dos prefeitos das 26 capitais brasileiras, eleitos ou reeleitos em 2016.

Ao final do seu primeiro ano de mandato nesta nova gestão, o prefeito Firmino Filho (PSDB) apresenta um desempenho bastante insatisfatório, conforme indicam os dados da pesquisa.

O tucano está em seu quarto mandato à frente da gestão municipal de Teresina, mas o levantamento levou em consideração apenas os compromissos feitos na campanha de 2016 - incluídos os que constam no programa de governo apresentado à Justiça Eleitoral e os que foram feitos durante entrevistas e debates.

Foram identificadas 55 promessas feitas pelo tucano na campanha de 2016, em diversas áreas: direitos humanos e sociais, administração, economia, educação e cultura, esporte, infraestrutura, meio ambiente, mobilidade urbana, saúde e turismo.

Deste total, a pesquisa feita pelo G1 concluiu que Firmino cumpriu apenas 7 promessas, o que corresponde a 12,7% dos itens anunciados pelo gestor. Outros 4 compromissos foram executados em parte, e 44 estão pendentes.

No quesito administração, por exemplo, Firmino deixou de realizar o concurso para a Secretaria de Juventude, promessa que consta em seu plano de governo.

Na economia, ele não implantou as duas agências municipais vinculadas ao Sine (Sistema Nacional de Emprego) e também não criou um espaço para vendedores ambulantes que ficam nas ruas do polo de saúde - outras duas promessas presentes no seu programa de governo.

Nas áreas de educação e cultura Firmino também deixou a desejar. Ao todo, 11 itens prometidos por ele não foram realizados neste primeiro ano de mandato: construir o planetário de Teresina; criar o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura; criar e instalar um teatro na zona sul; implantar um núcleo de apoio psicossocial e pedagógico para a rede pública municipal; alcançar metas do Ideb para os anos iniciais e anos finais nos biênios 2017 e 2019; implantar o Museu da Cidade; erradicar o analfabetismo; implantar o Museu da Imagem do Som (MIS); criar a orquestra de jazz; criar e instalar a estação ciência; implantar o Centro de Referência das Tradições Culturais de Teresina (CRTC) no Parque Lagoas do Norte.

Clique aqui para ver o programa de governo de Firmino.



Em contrapartida, a gestão tucana conseguiu implantar o Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar, que presta atendimento terapêutico a crianças e adolescentes com transtornos ou com dificuldades de aprendizagem e distúrbios articulatórios. As atividades iniciaram no primeiro semestre de 2017, e o centro já atendeu quase mil crianças, segundo a Prefeitura de Teresina.

Alguns pontos foram atendidos apenas parcialmente, como a ampliação da jornada escolar para 7 horas. Firmino estabeleceu o compromisso de implantar o sistema de ensino em tempo integral para toda a rede de educação do município, construindo refeitórios, espaços de descanso e recreação, biblioteca, salas de multimídia, quadra de esporte coberta, salas de reforço, laboratórios de computação, dentre outras estruturas necessárias para que os estudantes possam passar mais tempo na escola. No entanto, até agora, apenas 19 das 303 unidades municipais possuem a jornada ampliada.

Avanços essenciais nos setores de infraestrutura e meio ambiente não saíram do papel

Teresina ainda padece com um quadro grave de falta de infraestrutura e de saneamento básico, o que coloca em risco a saúde de milhares de teresinenses, sobretudo aqueles mais humildes, que vivem em moradias sem ligações com a rede de esgoto.

Nesta área, Firmino ainda não realizou pontos importantíssimos que constam em seu plano de governo, e que, certamente, fizeram com que muitos eleitores optassem por votar no tucano no pleito de 2016.

A rede de esgoto não foi ampliada em um metro sequer, embora Firmino tenha prometido construir 135,4 km de tubulações. E a prefeitura não conseguiu assegurar que pelo menos 40% da população teresinense passasse a ser atendida pelo serviço de coleta e esgotamento sanitário, conforme prometeu o gestor.

Além disso, a gestão do PSDB não conseguiu implantar o aterro sanitário de Teresina, não construiu o Hospital Veterinário, o Complexo de Lazer do Mocambinho nem os mercados públicos do Dirceu II e do Renascença II.

Promessas cumpridas

Além da implantação do Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar, Firmino conseguiu realizar outras seis metas apresentadas aos eleitores durante a campanha de 2016: criar a Secretaria Municipal de Políticas Sociais Integradas; substituir e instalar 1.470 hidrômetros; realizar concurso público para o setor de saúde; implantar o Centro Especializado de Atenção à Saúde do Idoso; implantar o serviço de transporte 'Cegonha Teresinense'; implementar o Sistema Municipal de Ouvidoria do SUS.

Outro lado

Por meio de sua assessoria de comunicação, a Prefeitura de Teresina ressaltou que as metas estabelecidas no programa de governo devem ser cumpridas ao longo dos quatro anos de mandato.

Informou ainda que "a crise financeira, com a consequente queda de recursos, impossibilitou avanços maiores, mas a gestão trabalha para garantir o cumprimento de todas as ações".

"Muito já foi possível avançar na cidade, inclusive com ações e obras que não constavam no plano de Governo, mas que se constatou serem necessárias", acrescenta a assessoria.

Ademais, a Prefeitura de Teresina afirma que 2017 foi um ano em que a administração pública dedicou-se à elaboração de projetos para captação de recursos externos que possam possibilitar a execução das demais ações presentes no plano de Governo, ao longo dos próximos anos.

