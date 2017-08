Firmino chama de injusta a rejeição de título de cidadão teresinense a Doria

O prefeito de Teresina, Firmino Filho, classificou como deselegante e injusta a rejeição à concessão do título de cidadão teresinense ao prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) . Durante as solenidades de comemoração pelos 165 anos da Capital Piauiense, o chefe do Executivo municipal comentou o posicionamento dos vereadores e criticou a atitude com relação à proposta feita pelo vereador Luís André (PSL).



“Certamente que eu me descontento e que foi cometida uma injustiça em relação ao Doria. Ele não merecia uma indelicadeza dessa, foi um gesto deselegante, principalmente porque Teresina é uma cidade absolutamente acolhedora e tem sempre uma palavra amiga para aqueles que a ela recorrer. Isso faz parte de nós, mas eu acredito que esse gesto foi meio deselegante”, pontuou Firmino.

O prefeito destacou ainda que desde o início de sua gestão à frente da Prefeitura de São Paulo, João Doria se manteve de portas abertas para parcerias com a Prefeitura de Teresina. Firmino ressaltou ainda que sua equipe já se reuniu com a equipe de Doria várias vezes e que foram firmados inclusive acordos em diferentes áreas.

“Nós discutimos novos projetos em relação a parcerias público-privadas, em relação à utilização de novas tecnologias na gestão pública e ele sempre foi muito aberto em relação à nossa administração”, foi o que afirmou o prefeito.

Em votação realizada no final da manhã de ontem (15), na Câmara Municipal de Teresina, os vereadores rejeitaram a proposta de concessão do título de cidadão teresinense a João Doria. A proposta do vereador Luís André (PSL) recebeu 18 votos a favor e oito votos contrários, no entanto, precisaria de um mínimo de 20 votos para ser aprovada.

Maria Clara Estrêla com informações de João Magalhães