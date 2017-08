Famílias do MST ocupam fazenda do senador Ciro Nogueira em Teresina

O Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) informou que uma propriedade rural do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressista, foi ocupada na manhã desta terça-feira (25) por cerca de mil famílias integrantes do movimento de ativismo político-social, que defende a promoção da reforma agrária no país.

Trabalhadores rurais que integram o MST à margem da BR 316, na entrada vicinal que dá acesso à fazenda de Ciro Nogueira (Foto: Felipe Pereira)

A ocupação está acontecendo na fazenda Junco, localizada próximo à BR 316, a 22 km de Teresina, região metropolitana do estado.

As famílias que compõem o MST denunciam a improdutividade da área e reivindicam sua desapropriação para fins de reforma agrária. De acordo com João Luís, da direção nacional do movimento, a sociedade não pode permitir que "milhões de pessoas passem fome, enquanto a terra está concentrada nas mãos de poucos". Ele defende que todas as propriedades de políticos corruptos sejam destinadas aos trabalhadores rurais.

O MST escolheu o 25 de julho, quando é comemorado o dia do trabalhador rural, para realizar uma série de ocupações simultâneas pelo país em latifúndios pertencentes a políticos investigados na Operação Lava Jato, que apura desvios bilionários ocorridos na Petrobras.

"Estamos fazendo uma ação nacional, em 19 estados, ocupando propriedades emblemáticas de políticos que estão sendo investigados por corrupção", afirmou João Luís.

O MST possui uma estreita ligação com o Partido dos Trabalhadores, que no Piauí mantém uma aliança com o PP, de Ciro Nogueira, apesar de a sigla ter se posicionado favoravelmente ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016.

Atualmente, o PP é uma das siglas que integram a base do Governo de Michel Temer (PMDB), ao qual o PT faz oposição no Congresso Nacional.

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP (Foto: Arquivo O DIA)



Cícero Portela