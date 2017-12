Fábio Abreu não deve participar da votação da Reforma da Previdência

O Secretário de Segurança e Deputado Federal Fábio Abreu (PTB) ainda está analisando se retoma sua cadeira na Câmara Federal para votar o projeto de Reforma da Previdência proposto pelo Governo. O petebista, que já havia se posicionado contra a proposta, disse admitiu a possibilidade de não participar da sessão.

De acordo com Fábio Abreu, as chances de sua participação foram reduzidas após terem sido retirados do texto os dois pontos que ele mais criticava, que eram as alterações para militares e trabalhadores rurais. Com isso, o deputado informou que continua acompanhando as discussões no Congresso, mas não tem nenhuma definição sobre o assunto.

“Primeiro, eu tenho que acompanhara as discussões. Nenhuma decisão deve ser tomada se você não participar. Desde o início, quando se incluía os militares e os trabalhadores rurais, de imediato me manifestei contra. O que eu tenho observado é que esses dois principais pontos que eu defendo estão fora da Reforma. Então, estou acompanhando para ver se, de alguma forma, não esteja embutido a questão da reforma voltada para essas duas principais bandeiras”, explicou Fábio Abreu.

A Reforma da Previdência foi enviada ainda no ano passado pelo Governo federal, em dezembro, mas até o momento não há consenso entre os deputados sobre o assunto. A intenção era de aprovar o texto até o final desse ano como um dos fatores para a recuperação da economia.

Entre os principais pontos do texto está a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens, contribuição de 15 anos para segurados do INSS e de 25 anos para servidores públicos, e o cálculo do valor a ser pago será de 60% para 15 anos de contribuição até 100% para 40 anos.

Ithyara Borges