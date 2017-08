Ex-secretário Avelino Neiva é nomeado presidente da Codevasf

Avelino Neiva, ex-secretário de transportes no governo Wilson Martins, foi nomeado presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). A nomeação é do dia 11 de agosto, mas foi publicada hoje (14) no Diário Oficial da União.

O comando da companhia foi reivindicado pelo PP, de Ciro Nogueira, e também por aliados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O segundo grupo levou a melhor. A indicação de Avelino teria partido do deputado Heráclito Fortes.

Avelino é pai do deputado estadual Gustavo Neiva (PSB).

Andrê Nascimento, com informações de Cícero Portela