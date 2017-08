Ex-diretor do Bank Boston vira réu por corrupção no Carf

A Justiça Federal de Brasília aceitou nesta segunda-feira (24) denúncia do Ministério Público e tornou réus 10 investigados pela Operação Zelotes, que investiga, entre outros casos, perdão de dívidas tributárias no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) mediante pagamento de propina.

Entre os novos réus da Zelotes está o ex-diretor jurídico do Bank Boston Walcris Rosito, servidores públicos, advogados, lobistas e ex-conselheiros do Carf.

O G1 ainda não conseguiu localizar os acusados que se tornaram réus nesta segunda-feira.

Embora o Itaú-Unibanco tenha comprado as operações do Bank Boston no Brasil, os investigadores afirmam que não há nenhum executivo da instituição bancária brasileira envolvido nas irregularidades apuradas pelo MP.

A denúncia abrange um período de nove anos (de 2006 a 2015), durante o qual funcionou o esquema, cujos protagonistas eram um auditor da Receita em São Paulo – Eduardo Cerqueira Leite – e um conselheiro do Carf em Brasília – José Ricardo da Silva.

O grupo de consultores, advogados e lobistas teria recebido mais de R$ 25,8 milhões em vantagens indevidas para ajudar o banco, aponta a denúncia. As acusações contra os 11 réus envolvem crimes de corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação de dinheiro de instituição financeira e organização criminosa.

Segundo o MP, Eduardo Leite e José Ricardo da Silva atuavam no Carf em favor de empresas que pagavam propina. No caso do Bank Boston, em dois processos a instituição conseguiu baixar sua dívida gerando um prejuízo à União de aproximadamente R$ 600 milhões.

A denúncia – assinada pelos procuradores da República Hebert Mesquita e Frederico Paiva – havia sido apresentada na semana passada à Justiça Federal.

Veja abaixo quem são os novos réus da Zelotes:

Eduardo Cerqueira Leite

José Ricardo Silva

Walcris Rosito

Mário Pagnozzi

José Teruji Tamazato

Manoela de Almeida

Norberto Campos

Valmir Sandri

Paulo Cortez

Leonardo Mussi

Alexandre Hércules

