Enteado mata padrasto a facadas na cidade de Buriti dos Lopes

Um homem identificado como Francisco das Chagas Santos, de 62 anos, foi morto a facadas na cidade de Buriti dos Lopes, a cerca de 300km de Teresina. Segundo informações da titular da Delegacia de Buriti dos Lopes, a delegada Rafaela Bezerra, o crime aconteceu por volta das 20h de ontem (17). O suposto autor do crime é enteado da vítima e foi identificado como Francisco das Chagas de Sousa, de 44 anos.



A delegada relata que o padrasto e o enteado trabalhavam juntos, e ao chegar em casa e comentar uma história do trabalho com a mãe do suspeito, Francisco das Chagas de Sousa teria se irritado e desferido um golpe de faca na região do tórax do padrasto, que chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Pronto Socorro de Buriti dos Lopes.

Acusado se apresentou espontaneamente à Polícia. (Foto: Diário Buritiense)

“O suspeito havia bebido a tarde toda, estava embriagado, e ao saber que o padrasto havia contado essa história para a mãe, ficou enfurecido e desferiu a facada na vítima”, conta a delegada, acrescentando que o suspeito, após agredir o idoso, se encaminhou para a Delegacia do município e se entregou para a polícia.

Mesmo tendo confessado o crime, o suspeito foi ouvido e liberado em seguida. A delegada explica que, por ter se apresentado espontaneamente, o flagrante foi prejudicado, por isso o suspeito foi liberado. Francisco das Chagas Santos, que já possui passagem pela polícia por porte ilegal de arma, poderá responder por homicídio qualificado por motivo fútil e deve aguardar a sentença em liberdade.

