Encerra hoje a negociação de débitos junto à Prefeitura de Teresina

Termina hoje (15) o prazo para contribuintes em débito com a Prefeitura de Teresina consigam renegociar as dívidas tendo acesso a descontos através do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), da Secretaria Municipal de Finanças. Iniciado em outubro, o programa já arrecadou R$ 7,5 milhões em tributos e tem o objetivo de promover a adimplência de devedores inscritos ou não na dívida ativa do Município.

O secretário municipal de Finanças, Manoel Moura Neto, explica que o contribuinte pode ter total desconto de juros e multas por atraso, por meio do programa. “O que é arrecadado por meio do programa é revestido em ações e obras de melhorias para a cidade. A Prefeitura de Teresina espera receber ainda o valor de R$ 10.183.279,32. Ressaltamos que o contribuinte que está inadimplente possui a isenção total de juros e multas por meio do PPI”, diz o gestor.

Os descontos de 100% em multas e juros só valem para quem pagar o débito a vista. Nos casos de parcelamento, os descontos podem alcançar 80%. O boleto para quem quer pagar à vista pode ser impresso na internet, através do site ppi.teresina.gov.br e o desconto leva em conta o número de parcelar, que podem alcançar 90 meses. De acordo com a Prefeitura de Teresina, a parcela para pessoa física não pode ser menor que R$ 50,00 e a R$ 100,00 no caso de pessoa jurídica. Quem quer parcelar a dívida só pode negociar nas Centrais de Atendimento ao Público. “O PPI é uma boa oportunidade para quitação de débitos e regularização junto à Prefeitura”, lembra o secretário.

