Em vídeo, Temer reverencia 'donas de casa' e 'senhoras de um lar'

O presidente Michel Temer elogiou nesta quarta-feira (20) as mulheres que assumem os papéis de chefes de família e de donas de casa e disse que elas são "senhoras de um lar".

Em vídeo, para comemorar a entrega de moradias do programa "Minha Casa, Minha Vida", ele exaltou mulheres que trabalham pelo sustento de suas famílias e acumulam tarefas domésticas.

"Eu quero dar destaque e reverenciar aqui as mulheres que assumem a condição de chefes de família. Mulheres que, além de trabalhar fora para garantir o sustento e bem-estar dos seus, ainda acumulam as tarefas domésticas. E que por direito e merecidamente, como chefes de família e donas de casa, agora são as donas da casa. Senhoras de um lar", disse.

Na segunda-feira (18), o presidente também se referiu às mulheres em discurso a oficiais no Palácio do Planalto. Segundo ele, a aterrissagem da aeronave presidencial é mais suave quando o meio de transporte é conduzido por uma mulher.

Para ele, a diferença se deve talvez porque a pista de pouso "reconhece o elemento feminino". "A presença da mulher, além de ser de uma força extraordinária, também tem uma suavidade sensível, uma suavidade que todos podemos perceber", disse.

Não é a primeira vez que o presidente causa polêmica ao se referir ao sexo feminino. Em março, ele cometeu uma gafe e afirmou que tem "convicção do quanto a mulher faz pela casa" e da importância da figura feminina para a formação dos filhos que, segundo ele, é "seguramente" de responsabilidade da mãe.

As declarações foram criticadas por entidades de direitos humanos, que acusaram o peemedebista de ter sido machista. De 28 pastas na Esplanada dos Ministérios, apenas duas são comandadas por mulheres: a AGU (Advocacia-Geral da União) e Direitos Humanos.

Folhapress