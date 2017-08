Em seis meses, deputados do PI gastaram R$ 2 milhões

Os dez deputados federais do Piauí gastaram nos sete primeiros semestre deste ano, o valor de R$ 2.099.831,28 de cota parlamentar, auxilio mensal destinado a custear os gastos dos deputados exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar. Pela lei, cada deputado do Piauí pode gastar até R$ 30.744,29 por mês de cota parlamentar. O valor varia entre as unidades da federação porque leva em conta, o valor médio de passagens áreas de Brasília para os estados.

A lei determina que os recursos podem indenizar despesas com passagens aéreas; telefonia; serviços postais; manutenção de escritórios de apoio à atividade parlamentar; assinatura de publicações; fornecimento de alimentação ao parlamentar; hospedagem; outras despesas com locomoção, contemplando locação ou fretamento de aeronaves, veículos automotores e embarcações, serviços de táxi, pedágio e estacionamento e passagens terrestres, marítimas ou fluviais; combustíveis e lubrificantes; serviços de segurança; contratação de consultorias e trabalhos técnicos; divulgação da atividade parlamentar, exceto nos 120 dias anteriores às eleições; participação do parlamentar em cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos ou eventos congêneres; e a complementação do auxílio-moradia.

No valor da cota parlamentar, chamada antigamente de verba indenizatória, não estão incluídos os R$ 97 mil destinados ao pagamento de até 25 assessores do gabinete dos parlamentares. Os deputados ainda possuem direito ao salário de R$ 33.763,00, entre outros benefícios, como o ressarcimento a gastos com saúde realizados em qualquer hospital do país.

João Magalhães