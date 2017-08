Em agenda no Piauí, Lula visitará Marcolândia, Picos e Teresina

O ex-presidente Lula visitará o Piauí entre os dias 1 e 3 de setembro. Na agenda, estão programados eventos em Marcolândia, Picos e Teresina. O percurso será feito de ônibus. A informação é do deputado federal Assis Carvalho(PT), presidente regional do PT e que participou ontem (31), de reunião dos presidentes de diretórios do Partido dos Trabalhadores, em São Paulo.

Os eventos no Piauí fazem parte do roteiro de uma caravana que vai percorrer o Nordeste durante 21 dias, começando pela Bahia, no dia 17 de agosto, e terminando no Maranhão. Já estão sendo programadas caravanas para o Sul, Sudeste e Norte. A caravana é uma das ações do projeto Brasil em Movimento, uma plataforma para articular, junto com a sociedade, uma estratégia de programa para o partido. “Os eventos nos estados terão espaços de discussão com as pessoas sobre os problemas do Brasil e as alternativas de governo que foquem o desenvolvimento e a inclusão social”, disse o deputado Assis Carvalho.

De acordo com a agenda divulgada pelo deputado Assis Carvalho, o ex-presidente chega em Marcolândia na manhã do dia 1 de setembro, e participa de evento. O pernoite será em Picos. No sábado (2), realiza atividade em Picos e segue para Teresina, no mesmo dia. No domingo (3), o ex-presidente participa de evento na capital pela manhã e segue para o Maranhão, onde encerrará a caravana Nordeste.

Sobre o roteiro escolhido, o ex-presidente pretende visitar todas as capitais. Já as cidades de Marcolândia e Picos, administradas pelos prefeitos petistas Chico Pitu e Padre Walmir Lima, foram escolhidas porque fcam mais próximas do roteiro feito para o estado do Ceará, estado onde Lula passa antes de vir ao Piauí

João Magalhães