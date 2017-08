Eleição de Miguel Leão acontece domingo e custará mais de R$ 9 mil

A eleição suplementar que acontece neste domingo (06) na cidade de Miguel Leão para eleger o novo prefeito e o vice da cidade custará aos cofres públicos, no dia do pleito, R$ 9.200 mil. O valor é considerado baixo devido ao número de eleitores no município e, por isso, os gastos com logística e preparação dos três locais de votação que estarão disponíveis no domingo são pequenos.



A nova eleição municipal se deu por conta da cassação do mandato do prefeito, Joel de Lima (PSD) e seu vice, Jailson Sousa (PT), eleitos em 2016 e cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TER-PI) em fevereiro. Os dois são acusados de conduta vedada a gestor público, abuso de poder político e econômico. Joel de Lima foi o primeiro prefeito eleito em 2016 que teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral do Estado.

A nova eleição está sendo disputada por duas chapas: Coligação “Para Continuar Crescendo” (PT-PSD) que tem como candidato a prefeito, Jailson Sousa (PT) e como candidato a vice, Evandro Roberto Silva (PSD) e a Coligação “Renovar é Preciso” (PR-PP) que tem como candidato a prefeito, Roberto César de Area Leão Nascimento (PR) e como candidato a vice, Gonçalo Batista dos Santos (PP).

Pelo fato de a eleição ocorrer em apenas uma cidade, a expectativa é que o resultado saia por volta das 17h40 do domingo. Isso porque as urnas somente admitem que a votação seja encerrada às 17h, mesmo que os 1.474 eleitores tenham votado

Ithyara Borges - Jornal O Dia