Dudu tenta convencer petistas a aceitarem Themistocles como vice do PT

O vereador Dudu (PT) tem se reunido com petistas na tentativa de convencê-los a apoiar a tese de que Themistocles Filho (PMDB) deve ser o candidato a vice-governador na chapa comandada por Wellington Dias (PT) ano que vem. O vereador de Teresina já levou vários nomes do PT para uma conversa com o presidente da Assembleia Legislativa, com o objetivo de aproximar Themistocles da base petista.

Entre os petistas levados por Duda para se reunirem com o pemedebista estão o secretá- rio de Administração, Franzé Silva, o prefeito de São João do Piauí, Gil Carlos, o presidente do PT de Teresina, Gilberto Paixão, o vereador Deolindo Moura, além dos deputados estaduais Cícero Magalhães e Fábio Novo, com quem Themistocles disputou a acirrada eleição para presidência da Alepi em 2015.



Vereador Dudu tem se reunido com Themistocles e outros petistas para aproximá-lo da base (Foto: Divulgação)



Ao O DIA, Dudu explicou os motivos que o levaram a defender Themistocles. “Não estaríamos com o Piauí equilibrado se não tivesse o apoio de vários partidos que dão suporte ao projeto do governador Wellington Dias. Esse time que dá sustentação precisa também estar no jogo. O PMDB tem envergadura, tamanho para ocupar a vice em 2018 e é um partido leal ao governador, tem nome de expressão, que é do deputado Themistocles Filho. A gente tem que ser grato”, argumentou Dudu.

O vereador de Teresina acrescentou ainda que Themistocles tem um perfil que agrega, ajuda a construir uma base sólida. “Vou de fender minha opinião até encerrar as discussões”, informa Dudu, acrescentando que ano que vem deve disputar uma vaga na Câmara Federal.

João Magalhães - Jornal O Dia