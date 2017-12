Doria rebate crítica de Marisa Monte por uso de música em vídeo

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que não teve intenção de usar uma música de Marisa Monte e de Arnaldo Antunes em um vídeo postado em suas redes sociais. A cantora publicou em sua página no Instagram, na noite de quarta-feira (29), uma nota de esclarecimento em que explica o pedido amigável que fez para que o tucano retirasse trecho da canção "Ainda Bem" do vídeo.

“Tinha uma música de fundo. Eu gravei um vídeo falando sobre o campo de futebol e nem percebi que havia música nem sequer de quem era a música que estava tocando. Coloquei nas redes sociais", disse Doria nesta quinta (30) no Twitter. "Não houve nenhuma intenção deliberada de usar a música, de fazer utilização irregular, de não pagar direitos autorais. Não faz o menor sentido.”

“É como você. Se você estivesse gravando um vídeo no seu carro, o seu rádio ligado, você coloca nas suas redes sociais e aí alguém vem e quer cobrar de você pelo uso de uma música que você não utilizou”, acrescentou Doria.

A música é composição dela em parceria com Arnaldo Antunes e aparece de fundo em um vídeo postado por Doria em 21 de agosto, durante uma inauguração do campo no Parque do Ibirapuera. Segundo ela, o pedido foi negado pelo prefeito.

No post de Marisa, a artista reclama por conta dos direitos autorais. Ela informou que o vídeo postado pelo prefeito tem mais de 100 mil visualizações e diversos compartilhamentos. A cantora afirma que o uso da música não tem autorização dela e de seu parceiro artístico para as divulgações de "suas [de Doria] parcerias institucionais e comerciais, inclusive citando nominalmente uma marca de artigos esportivos".

Prefeito João Doria se pronuncia sobre pedido de Marisa Monte e Arnaldo Antunes para retirar música de vídeo divulgado por ele. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)



G1