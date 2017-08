Doria compreende os problemas do país como ninguém, diz Temer

Em meio ao racha no PSDB quanto à permanência do partido no governo Michel Temer, o presidente elogiou o que considera ser uma visão nacional e conciliadora do prefeito paulistano João Doria (PSDB).

"Saio daqui mais animado ainda porque vejo aqui um parceiro, um companheiro, alguém que compreende como ninguém os problemas do país", disse Temer nesta segunda-feira (7), em evento na Prefeitura de São Paulo.

Temer e Doria oficializaram um acordo para início da transferência de parte da área do Campo de Marte para a administração municipal. No terreno, a prefeitura diz que implantará um parque e um museu.

Os dois permearam os seus discursos de elogios e deferências.

"Sempre a sua alma e a sua índole foram de conciliação. A minha também", afirmou o prefeito ao presidente. "Isso não nos tira do campo da defesa de princípios e da firmeza de posições, de caráter, de postura e de biografias."

Temer retribuiu. "João Doria, meu velho amigo", disse, ao que o prefeito sorriu assenti do com a cabeça.

"Jamais o vi dividindo pessoas. Ao contrário, sempre agregou", afirmou o presidente, que criticou o "emocionalismo" no país. "É inadmissível brasileiros jogando contra brasileiros."

A visita de Temer ocorre depois de Doria dizer que a permanência do peemedebista na Presidência "ajuda a retomar o crescimento do Brasil".

O presidente conseguiu barrar na Câmara dos Deputados denúncia de corrupção apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Enfrenta, contudo, alta impopularidade e oposição inclusive de parte do PSDB de Doria, que rachou quanto ao desembarque do governo.

DISCREPÂNCIA

A agenda de Doria incluiu o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), no evento com Temer, apesar de ele ter avisado na semana passada que não compareceria.

Alckmin recebeu nesta segunda-feira (7) cerca de 40 prefeitos para a assinatura de um convênio com a Univesp no mesmo horário, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Procurada, a prefeitura disse que se enganou e manteve o erro na agenda.

Após a vitória de Doria no primeiro turno, Alckmin, que pretende disputar a Presidência em 2018, fez frequentes agendas ao lado do prefeito. Mas, em meio às especulações sobre as pretensões nacionais do prefeito, mudou de postura.

O prefeito, na cerimônia desta segunda (7), agradeceu o secretário da Casa Civil de Alckmin, Samuel Moreira, por ser o "baluarte" da "relação estável" entre Estado paulista e prefeitura. Moreira representou o governo paulista no evento, mas não foi posicionado no palco.

Questionado, Doria disse que a relação com Alckmin "continua e continuará sendo muito boa sempre" e que o governador telefonou na véspera e lhe "disse que o palco é seu".

