Ditador norte-coreano recua e adia plano para atacar ilha americana

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou nesta terça-feira (15), noite de segunda no Brasil) que adiará o plano de um teste de mísseis mirando a ilha americana de Guam, no Pacífico, anunciado na quinta (10).

O adiamento é anunciado horas depois que a China, principal aliado norte-coreano, suspendeu as importações de carvão, ferro, chumbo, minério e pescado, o que deve prejudicar fortemente a economia do país vizinho.



O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, durante inspeção a submarino, em foto divulgada pela agência de notícias estatal norte-coreana no ano de 2014 (Foto: KCNA)



A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA disse que as declarações foram feitas após ser informado por seu comando militar sobre o plano. Ele voltou a exigir aos EUA que "parem de vez com provocações arrogantes".

"[Kim] Disse que, se os ianques persistirem com suas ações extremamente imprudentes e perigosas, testando o comedimento da República Democrática Popular da Coreia, a última tomará uma importante decisão, assim como já foi declarado."

O mandatário ainda defendeu, afirma a KCNA, que os EUA tomem "uma decisão apropriada", a fim de desarmar as tensões e evitar um conflito militar, em referência aos exercícios militares dos EUA e da Coreia do Sul.

"É necessário que tomem uma decisão apropriada primeiro e demonstrá-la com ações, pois cometeram provocações após introduzir um enorme equipamento estratégico nuclear nas proximidades da península."

O treinamento militar, previsto para semana que vem, ainda não foi cancelado por Washington e Seul. Em resposta, a Coreia do Norte anunciou os testes de mísseis de médio alcance que poderiam chegar a Guam.

A medida foi anunciada dias depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou responder "com fogo e fúria" se Pyongyang for capaz de colocar uma bomba nuclear em um míssil, como informado pelo "Washington Post".

A guerra retórica deixou países da região em alerta, incluindo Rússia e China, que pediram calma. Nesta terça (15), o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, disse que fará tudo para evitar uma nova guerra na região.

Mais cedo, o secretário de Defesa americano, James Mattis, disse que ele e o secretário de Estado, Rex Tillerson, se movimentam para diminuir as tensões e buscar uma solução diplomática, especialmente com apoio chinês.

Folhapress