Dias reúne equipe para fazer balanço de ações e apresentar perspectivas

O governador Wellington Dias (PT) reuniu toda equipe de secretários a portas fechadas na tarde de ontem (20) para fazer um balanço das ações do Executivo neste ano e apresentar perspectivas para a gestão no ano que vem. Na reunião, o gestor defendeu projetos do governo como as Parcerias Público-Privadas, operações de crédito para financiar obras, controle de gastos para manter folha de pagamento em dia.

Por outro lado, o governador analisou que ano que vem o cenário financeiro deve ser melhor que este ano e chamou a atenção dos gestores para o período eleitoral, que deve deixar as relações mais tensas e pediu que secretários não misturem política com a administração pública. Nas palavras do governador, as energias renováveis também ganharão destaques.



Wellington reuniu secretariado a portas fechadas no Karnak, para balanço de atividades (Foto: Jorge Bastos/Ccom)



Para o líder do governo na Assembleia Legislativa do Piauí, deputado João de Deus, o Governo entende que é preciso trabalhar com planejamento para conseguir executar ações e melhorar a vida do povo. “Ele citou o caso do avanço do Piauí no Índice de Desenvolvimento Humano, que no próximo divulgado já deve trazer o estado com Alto IDH. Isso é uma conquista formidável, mostra a importância das políticas defendidas e colocadas em prática pelo governo na educação, saúde, enfim”, disse o parlamentar.

João de Deus comentou ainda a parceria com o Poder Legislativo, que fez com que as medidas de interesse do governo fossem aprovadas. “Neste ano estivemos na Alepi 67 matérias encaminhadas pelo Executivo, e destas, só 2 não foram votadas”, pontuou o parlamentar.

João Magalhães - Jornal O Dia