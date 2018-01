Diante das dificuldades financeiras de 2017 e com poucas perspectivas de melhora para 2018, o governo do estado deve continuar adotando políticas de redução de gastos na máquina pública. O secretário de administração, Franzé Silva, afirmou que a orientação do governador é melhorar a qualidade do gasto e trabalhar na elevação da receita própria.

De acordo com Franzé, as medidas de contenção de gastos vão durar por mais algum período, visto a instabilidade política do país, que afeta diretamente a economia do país e dos estados. “Precisamos fazer um balanço permanente dos nossos gastos para saber onde a gente pode fazer contenções. A nossa lógica é de manter um estado equilibrado mesmo em situações que haja oscilações na economia. Não vai ser diferente em 2018”, pontuou.

O Secretário destacou que, além das contenções de gastos, a equipe econômica do governo vai acompanhar de perto como o dinheiro está sendo utilizado e se os serviços estão sendo oferecidos com eficiência para população. “Não podemos perder esse foco da despesa pública. Costuma-se dizer que despesa é que nem unha, você corta todo dia, mas ela teima em crescer”, disse.

O Estado tem uma economia ainda frágil, mas, segundo Franzé, pode mostrar em 2017 que, mesmo em situação de menor potencial econômico, conseguiu fechar o balanço geral de 2017 positivamente, quando comparado aos outros estados.

Ithyara Borges