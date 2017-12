Deputado fratura o braço durante suposta tentativa de assalto na zona leste

O deputado Aluisio Martins (PT) fraturou o braço esquerdo durante uma suposta tentativa de assalto da qual teria sido vítima na manhã do último sábado (16), nas imediações do campus da Universidade Federal do Piauí, no bairro Ininga, zona leste de Teresina. O deputado Aluisio Martins (Foto: Divulgação / Alepi)

Aluisio estava fazendo caminhada quando viu dois homens aproximarem-se numa motocicleta.

Assustado, o deputado teria pulado o muro do campus da universidade, e acabou caindo sobre o braço.

O deputado foi socorrido e levado para um hospital, onde teve o braço imobilizado. De acordo com sua assessoria de imprensa, nos próximos dias ele ainda deve passar por uma cirurgia.

Segundo a coronel Elza, chefe do setor de comunicação da Polícia Militar do Piauí, nenhum boletim de ocorrência foi registrado até a tarde deste domingo.

Cícero Portela