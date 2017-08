O deputado federal Wladimir Costa (SD-PA) afirmou nesta quinta-feira (3) que a troca de mensagens com pedido de "nudes" durante a votação da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, não era uma conversa de cunho sexual.

As fotos feitas pelo fotógrafo Lula Marques e divulgadas ontem mostram conversa do deputado com interlocutor por aplicativo de mensagens do celular.

(Foto: Lula Marques)

Segundo o deputado, ele conversava com uma "profissional da imprensa" de fora de Brasília que insistia para que ele tirasse a camisa dentro do plenário e mostrasse a tatuagem feita no ombro direito com o escrito "Temer", em homenagem ao presidente.

"Somente antes de ontem ela pediu mais de 15 vezes, gente. Ontem foram mais de 20 vezes. 'Deputado, tira a camisa'. Como é que vou tirar a camisa? Tenho que respeitar a família brasileira. Nós temos o decoro parlamentar, nós temos regras dentro da Câmara. E, mesmo que não houvesse regras, que determinam nosso comportamento, eu jamais chegaria a uma situação dessa sem limite", argumentou.

Deputado exibe tatuagem em homenagem a Michel Temer (Foto: Reprodução)

Costa diz ainda que explicou à profissional que, para provar a sua competência como jornalista, outras profissionais não precisam mostrar "o bucho, o bumbum, as pernas". De acordo com ele, o pedido para que mostrasse o corpo era se a suposta jornalista achasse que esse era o perfil a ser seguido.

Para ele, não houve um comportamento inadequado em plenário. "Nada [de errado]. O bumbum mais bonito que existe está lá em casa para eu ver, que é o da dona Amanda, minha esposa", se defendeu, rindo.

Wladimir Costa afirmou que esteve com o presidente Michel Temer, pela manhã no Palácio do Planalto. O encontro aconteceu pouco mais de 12 horas após ficar ao lado dele durante o pronunciamento com a vitória obtida na Câmara. Embora tenha dito que se encontrou com Temer, a reunião não constava na agenda oficial do dia atualizada às 12h42 pela Presidência.

