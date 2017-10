Deputado do PSol desiste de disputar a Presidência e se lança ao Senado

O deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) afirmou nesta segunda-feira (16) que concorrerá em 2018 a uma vaga ao Senado e não mais à Presidência da República, como vinha sendo cogitado.

O deputado Chico Alencar, do PSol (Foto: Luis Macedo / Câmara dos Deputados)

Após se reunir com a bancada de deputados federais e com a executiva nacional do partido, Alencar afirmou que tomou a decisão influenciado por consulta que fez ao seu círculo social e político.

"A maioria considera que exerço um papel relevante no Parlamento e acha que eu devo continuar esse trabalho, não o colocando em total risco", afirmou o deputado, em referência às mínimas chances de o PSOL vencer as eleições presidenciais.

Na última pesquisa do Datafolha, Alencar ficou com 2% das intenções de voto, em seus melhores cenários.

Segundo ele, o PSOL deve decidir o candidato à Presidência em dezembro. Entre os cotados estão o professor da Universidade Federal de Santa Catarina Nildo Ouriques, a ex-deputada federal Luciana Genro (RS), a vereadora mais votada em Belo Horizonte em 2016, Áurea Carolina, e Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (ainda não é filiado ao partido).

FolhapressRanier Bragon