'DEM é um aliado histórico do PSDB', ressalta Doria

O prefeito de São Paulo, João Doria, minimizou nesta sexta-feira (13) os boatos de que o DEM teria desistido de apoiar sua pré-candidatura à Presidência em 2018, preferindo o apresentador de televisão Luciano Huck, devido à queda de popularidade do tucano apontada em pesquisas recentes.

"Não é que desistiu. Primeiro eu preciso analisar essa posição, quem deu a notícia não colocou fonte. Nós estamos em uma corrida que não é de 100 metros, é uma maratona. Estamos a um ano da eleição, é preciso ter um pouco de calma. Precisamos ter a noção de que maratona se disputa metro a metro, não é uma prova de velocidade", disse Doria, que ficou sabendo da notícia em Milão.

"Eu tenho muito respeito pelo DEM. Não sei se essa notícia é verdadeira ou não, mas nunca me anunciei como candidato do DEM, nem queria ir para o DEM. Eu nem assumi [a pré-candidatura], como é que posso desistir?", comentou. O prefeito reafirmou que "sente muito respeito pelo DEM".

Segundo ele, o PSDB vai estar na corrida eleitoral às eleições de 2018, e deve ser aliado do DEM. "O DEM é um aliado histórico do PSDB e o PSDB é um aliado histórico do DEM. Entendo que os dois partidos devem estar juntos nesta eleição. Não vejo distanciamento. Espero que estejam juntos nesse processo, dando andamento a uma aliança histórica", comentou.

Doria está em Milão para uma viagem de três dias à Itália, durante a qual ele tenta atrair investimentos estrangeiros para São Paulo, principalmente para seu programa de desestatização, que inclui a privatização de parques, de partes do sistema de transporte da cidade, do estádio do Pacaembu, do Sambódromo do Anhembi e do Autódromo de Interlagos.

Jornal Do Brasil