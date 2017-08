Defesa de Lula pede acesso a documentos licitatórios da Petrobras

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu para ter acesso à cópia integral de todos os procedimentos licitatórios relacionados os contratos que são objeto da ação penal em que o petista responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A petição foi protocolada no processo eletrônico da Justiça Federal do Paraná na terça-feira (17). Até as 13h30 desta quarta-feira (18), o juiz Sérgio Moro, que é responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, não tinha se manifestado sobre o pedido.

O pedido já havia sido feito anteriormente, porém, foi negado pelo juízo, conforme consta no documento.

Os procedimentos licitatórios são que a defesa quer ter acesso são:

Consórcio Conpar (Repar)

Consórcio Refinaria Abreu e Lima (Rnest)

Consórcio Terraplanagem Comperj

Consórcios Odebei, Odebei Plangpas e Odebei Flare

Consórcio Odetech (Gasduc III Pacote 1)

Consórcio Rio Paraguaçu

A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) envolve a compra de um terreno para a construção da nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do ex-presidente, em São Bernardo do Campo.

Outras sete pessoas são rés neste processo, entre elas, o ex-ministro Antônio Palocci.

Na quarta (12), Lula foi condenado pela primeira vez na Operação Lava Jato.

A sentença, proferida por Sérgio Moro, é de 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro.

A acusação foi pela ocultação da propriedade de uma cobertura triplex em Guarujá, no litoral paulista, recebida como propina da empreiteira OAS, em troca de favores na Petrobras.

G1