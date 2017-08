Defesa de Bendine apresenta extrato que mostra passagem de volta ao Brasil

A defesa do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine apresentou, nesta sexta-feira (28), à Justiça Federal o extrato do cartão de crédito com as dez parcelas de uma passagem aérea. Aldemir Bendine foi preso na nova fase da Operação Lava Jato (Foto: Gustavo Lima)

Aldemir Bendine foi preso na quinta-feira (27), na deflagração da 42ª fase da Operação Lava Jato. Ele é suspeito de receber R$ 3 milhões em propina do Grupo Odebrecht.

Ao explicar os detalhes da mais recente etapa da operação, o Ministério Público Federal (MPF) do Paraná afirmou que só havia localizado a passagem de ida de Bendine para Portugal.

No despacho que autorizou a prisão de Aldemir Bendine, o juiz federal Sérgio Moro – responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância – cita que isso poderia indicar risco de fuga.

Ainda na quinta, o advogado de Aldemir Bendine disse que o cliente tinha passagem de volta ao Brasil. Ele viajaria nesta sexta-feira e retornaria no dia 19 de agosto.

Os documentos apresentados à Justiça Federal ainda mostram que a passagem de ida foi comprada com pontos de milhagem, enquanto a volta foi parcelada.

Mensagens de texto

Mensagens de texto enviadas por Aldemir Bendine e pelo publicitário André Gustavo Vieira da Silva citam o local onde teria ocorrido uma suposta reunião para tratar de pagamento de propina. O endereço é citado na delação do ex-presidente da Odebrecht Marcelo Odebrecht, e do ex-executivo da empreiteira, Fernando Reis.

André Gustavo e o irmão dele, Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior, também foram presos na quinta-feira.

Todas as prisões são temporárias e vencem na segunda (31), podendo ser prorrogada por mais cinco dias ou transformada em preventiva, que é por tempo indeterminado. Os três estão na carceragem da Polícia Federal (PF), em Curitiba.

De acordo com Marcelo Odebrecht e Fernando Reis, Aldemir Bendine pediu R$ 3 milhões em propina ao assumir a presidência da Petrobras. Os pagamentos seriam intermediados entre Reis e André Gustavo, tendo Bendine como beneficiário final. O encontro onde tudo foi definido aconteceu em Brasília.

G1