De olho em 2022, PP filia novos prefeitos; e quer chegar a 80 até março

O Partido Progressista realizou nesta sexta-feira, (5), no Atlantic City Club, um novo evento de filiação, e mais seis prefeitos eleitos em 2016 ingressaram na legenda: Júnior Bill (era do PSDB), de São Pedro do Piauí; Gilson Filho (era do PSB), de Caracol; Antônio Martins, o Antônio de Lú (era do PSDB), de São Francisco do Piauí; Adalberto Rocha, o Betim (era do PSB), de Riacho Frio; Antônio Chico (era do PDT), de Nova Santa Rita; e Wilney Rodrigues (era do PR), de Santa Cruz dos Milagres. Além do vice-prefeito de Porto, Elias Pessoa (era do PTB).

Com as novas filiações, o PP chega a 69 prefeitos no estado, e a meta da sigla é atingir 80 até março.

Segundo o deputado Júlio Arcoverde, presidente do diretório regional da sigla, o objetivo da campanha de filiações é fortalecer o PP para o pleito deste ano, mas, sobretudo, para as eleições de 2022, quando o partido pretende lançar candidato próprio ao Governo do Estado.

"Ter um partido com lideranças no interior é muito importante. E a gente está fazendo isso visando as eleições de 2018, mas principalmente a de 2022 [...] Todo o nosso projeto político é em torno de uma candidatura do partido em 2022", afirmou Arcoverde.

O deputado disse, ainda, que o PP vai "trabalhar 24 horas por dia" para que Margarete Coelho seja novamente candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Wellington Dias (PT), no pleito deste ano. Mas lembrou que a escolha cabe ao governador.



Nos últimos meses, ganhou força a briga entre o PMDB e o PP pela indicação do vice na chapa do petista, que tentará a reeleição para o quarto mandato como chefe do Executivo no Piauí.

Presente ao evento do PP, o prefeito Firmino Filho (PSDB) disse que nutre um sentimento de gratidão aos parlamentares da sigla, pelos recursos que eles têm conseguido em Brasília para a capital piauiense. A esposa do tucano, Lucy Silveira, filiou-se ao PP em fevereiro de 2017, e deve candidatar-se a deputada estadual nas eleições de outubro.

Ciro Nogueira, que é presidente nacional do PP, disse que sua meta é fazer com que a sigla se torne a maior do estado.

"Essas filiações demonstram que nosso trabalho está no caminho certo. As ações da nossa bancada federal, dos nossos prefeitos, têm dado exemplo para outros gestores. Com isso, nós queremos somar mais lideranças, para que nos tornemos o maior partido do estado do Piauí", afirmou Ciro.

Também participaram do evento o senador Elmano Férrer (PMDB); os deputados federais Paes Landim (PTB) e Maia Filho (PP); a vice-governadora Margarete Coelho; o prefeito Gil Carlos (PT), presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM); o secretário estadual de Saúde, Florentino Neto; e o vereador Venâncio (PP).

Cícero Portela e Ithyara Borges