Crise financeira suspende mais uma vez retomada de aulas na Uerj

A Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) suspendeu nesta terça-feira (1º) a retomada das aulas que marcariam o início do calendário letivo de 2017 na instituição, que ainda não começou.

A grave crise financeira pela qual passa a gestão de Luiz Fernando Pezão (PMDB) atingiu em cheio a administração da universidade, que acumula sucessivas greves de professores e técnicos.

Universidade Estadual do Rio de Janeiro sofre com crise no estado, provocada por corrupção endêmica em sucessivas gestões (Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil)



Segundo a reitoria, o adiamento das aulas ocorreu porque a universidade não tem condições, no momento, de arcar com a manutenção de sua estrutura por falta de recursos. "Limpeza, vigilância e coleta de lixão estão restritas. O restaurante universitário também está fechado", diz, por meio de nota.

Os salários de professores e técnicos também estão atrasados. As folhas de maio e junho, além do 13º salário, não foram pagos. Também foram suspensas as bolsas de financiamento ligadas a projetos de pesquisa.

Ainda segundo nota da reitoria, a instituição atingiu um patamar classificado como "insuportável", que tem impedido a universidade de exercer a sua missão nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. "O nosso hospital universitário Pedro Ernesto padece do mesmo problema e funciona com limitações quase impeditivas, diminuindo amplamente o atendimento à população", informou a reitoria.

Diante desse quadro, a reitoria decidiu não retomar as aulas nesta terça. A suspensão das atividades não tem data para acabar. "À medida que surjam novos fatos, voltaremos a nos manifestar acerca do início das aulas", diz a reitoria.

Com um déficit de R$ 21 bilhões nos cofres do Estado, o governo de Pezão (PMDB) vem atrasando e parcelando salários de servidores e priorizando pagamentos aos trabalhadores das áreas de segurança e da educação, que recebem salários até o 14º dia útil do mês seguinte. As universidades estão subordinadas à área de Ciência e Tecnologia e, por isso, convivem com atrasos.

RAIO-X

Nome: Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Fundação: 4 de dezembro de 1950

Alunos: cerca de 41.000 (graduação, pós-graduação, CAp Uerj e EaD)

Orçamento anual: R$ 1,04 bilhão

Folhapress