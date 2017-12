Comissão do Congresso aprova Orçamento da União de 2018

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira (13) o Orçamento da União de 2018. A proposta define as receitas e as despesas para o ano que vem.

Com a aprovação do projeto pela CMO, o texto seguirá para análise do plenário do Congresso, em sessão conjunta formada por deputados e senadores.

A previsão é que o Orçamento de 2018 seja votado pelos parlamentares ainda na noite desta quarta.

Dinheiro para partidos e campanhas

O relatório aprovado pela CMO, apresentado pelo deputado Cacá Leão (PP-BA), prevê a destinação de R$ 1,7 bilhão para o fundo eleitoral que financiará as campanhas políticas com dinheiro público.

O Fundo Partidário, que já existia e prevê repasse de dinheiro para as legendas, terá o valor de R$ 888,7 milhões, proposto pelo governo.

Ainda no texto, também está previsto que R$ 250 milhões serão destinados à implantação do voto impresso, exigência prevista na reforma política aprovada pelo Congresso em outubro.

G1