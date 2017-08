Com aumento de 19%, parcela do FPM chega nos cofres das prefeituras

Nesta sexta-feira (28), as cidades piauienses recebem o terceiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios, principal fonte de recursos das prefeituras. O valor chega aos cofres 19% maior que o repasse realizado no mesmo período do ano passado. Com os efeitos da inflação, o aumento real fica em 16%. Somado o valor total recebido pelas 224 prefeituras do Piauí nesta sexta-feira, o repasse chega a R$ 69,3 milhões. No repasse do ano passado, o valor foi R$ 59 milhões.



De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, a soma dos repasses do FPM acumulados de janeiro até o último decêndio deste mês. Segundo os dados, o montante chega a R$ 56,9 bilhões, dado que corresponde a uma elevação de 12,15% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Os cálculos não incluem os efeitos da inflação e já trazem os recursos do FPM extra de julho.

Os repasses do FPM variam de acordo com a população das cidades. No Piauí, a capital Teresina é a que recebe o maior valor. Neste repasse, a cidade recebe R$ 13,9 milhões. O valor é bem distante da maioria das outras cidades. Parnaíba, segunda maior cidade do Piauí, 2,4 milhões; seguida de Picos que recebe R$ 806 mil; Piripiri que recebe R$ 744 mil; Floriano que recebe R$ 682mil; Barras e Campo Maior recebem R$ 620 mil.

João Magalhães - Jornal O Dia