Com agenda de candidato, Maia nega disputar Planalto em 2018

Bandas de sopro e percussão estrilavam no pátio de uma creche no bairro de Nova Brasília, em Salvador.

O prefeito ACM Neto (DEM) chega acompanhado de Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara dos Deputados, e de Ronaldo Caiado, líder do partido no Senado. Seguindo os três, um séquito de assessores e correligionários do prefeito.

Em clima de campanha eleitoral, a cúpula do DEM participou nesta quinta-feira (28) da inauguração de uma creche na capital baiana.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contudo, negou a agenda de candidato e afirmou que estava apenas "visitando o amigo" ACM Neto.

Nas últimas semanas, o DEM firmou posição de lançar candidato à Presidência da República em 2018. Os nomes de Maia, Caiado e ACM Neto são cotados para disputar o cargo pelo partido.

O presidente da Câmara, contudo, negou a possibilidade de disputar o Planalto. Afirmou que, de zero a dez, a chance de ser candidato ao cargo é "menos um".

DEM

Maia também afirmou que ainda não era o momento de tratar de eleição e não quis falar sobre possíveis nomes do partido que podem disputar o a Presidência: "Não estamos tratando disso ainda".

Mais direto, o prefeito de Salvador defendeu o nome de Maia à disputa do cargo. "Acho que ele é o nome ideal para ser o nosso candidato a presidente da República. No que depender de mim, vamos trabalhar nessa direção", afirmou ACM Neto.

Já Caiado, que costuma citar a si próprio como pré-candidato, desta vez reforçou a importância de o partido ter candidatura própria e elogiou Maia.

"Você vê hoje Rodrigo Maia com essa competência, a capacidade de aglutinar. Precisamos ter um candidato equilibrado", afirmou.

Na tarde desta quinta, ACM Neto, Maia e Caiado vão reunir-se para conversas políticas. Em pauta, o futuro do partido em 2018.

À noite, Maia e ACM Neto devem ter nova agenda junto ao público: vão acompanhar o primeiro dos cinco dias de festa do Réveillon de Salvador, com shows de Gilberto Gil, Gustavo Lima e Pablo Vittar.

Folhapress